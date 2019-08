Die Umweltorganisation BUND wirft der Politik in Deutschland vor, den Wald in den vergangenen Jahrzehnten vernachlässigt zu haben.

Die Wälder seien wie Stiefkinder behandelt worden, sagte der BUND-Vorsitzende Weiger im Deutschlandfunk (Audio-Link). Der Umbau von Monokulturen zu klimabeständigeren Mischwäldern mit Laubbäumen sei kostenintensiv. Daher sei man auf öffentliche Mittel angewiesen, um private Waldbesitzer für die nötige Umforstung zu motivieren. Entscheidend sei zudem, den Grundsatz "Wald vor Wild" im Waldgesetz auf Bundesebene festzuschreiben. Vor allem die Rehwildbestände seien in Deutschland viel zu hoch, erklärte Weiger. Rehe würden die Keimlinge und Knospen von Laubbäumen fressen, so dass dadurch der Forst zustätzlich unter Druck gesetzt werde.



Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat ein Programm angekündigt, um dürregeschädigte Wälder aufzuforsten und sie an den Klimawandel anzupassen. Am Nachmittag trifft Klöckner sich im sächsischen Moritzburg mit den zuständigen Unionsministern der Länder. Für September plant sie eine größere Konferenz zum Thema.