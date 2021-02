Die Bundesregierung will Gleis-Anschlüsse für die Industrie stärker fördern und damit mehr Güter auf die Schiene bringen.

Verkehrsminister Scheuer sagte in Berlin, bis zu 50 Prozent der Kosten für den Neu- und Ausbau, die Reaktivierung oder den Erhalt der Zugänge würden vom Bund übernommen. Dafür stünden in diesem Jahr 34 Millionen Euro zur Verfügung, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr.



Der Verkehrssektor liegt beim Klimaschutz weit hinter den Zielen der Bundesregiertung zurück. Ein Grund ist, dass die meisten Transporte per Lkw stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.