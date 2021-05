Das Bundeskabinett will heute das geänderte Klimaschutzgesetz mit neuen Emissionszielen auf den Weg bringen.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Deutschland bereits bis 2045 und damit fünf Jahre früher als bisher geplant klimaneutral wird. Das bedeutet, dass nur noch so viel ausgestoßen werden darf, wie an anderer Stelle der Atmosphäre entzogen wird. Außerdem enthält der Gesetzentwurf ein neues Reduktionsziel von 65 Prozent für 2030 sowie einen Emissionsfahrplan für die Zeit zwischen 2031 und 2040.



Das Kabinett befassst sich unter anderem auch mit zwei neuen Straftatbeständen: Wer Anleitungen zum sexuellen Missbrauch von Kindern besitzt oder veröffentlicht, muss demnach mit Haftstrafen rechnen. Auch Angriffe auf die Menschenwürde sollen nach den Plänen der Regierung mit Gefängnis bestraft werden können. Ein weiteres Thema sind die neuen Möglichkeiten für Geimpfte und Genesene in der Corona-Pandemie, die bisher nur im Landesrecht ergänzt wurden.

