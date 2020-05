Das Bundeskabinett hat eine Bepreisung von CO2 für Sprit, Heizöl und Erdgas auf den Weg gebracht.

Dazu beschloss die Regierung eine Änderung der Erneuerbare-Energien-Verordnung, in der auch vorgesehen ist, Bürger und Unternehmen beim Strompreis zu entlasten. Als Teil des Klimapakets müssen Unternehmen ab 2021 Verschmutzungsrechte kaufen. Der Einstiegspreis liegt bei 25 Euro pro Tonne CO2. Der Preis, durch den sich fossile Brennstoffe verteuern, steigt in den nächsten Jahren kontinuierlich an. Für 2026 wird ein Korridor von 55 Euro bis 65 Euro vorgegeben.



Bundesumweltministerin Schulze sagte, die Einnahmen würden in voller Höhe für eine Entlastung über die Stromrechnung verwendet. Das zeige, dass Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammenzubringen seien.

Einfluss ausländischer Investoren überwachen

Die Bundesregierung will zudem den Einfluss ausländischer Investoren auf deutsche Unternehmen im Gesundheitssektor stärker überwachen. Das Kabinett billigt eine entsprechende Novelle der Außenwirtschaftsverordnung. Künftig gilt eine Meldepflicht, wenn Unternehmen von außerhalb der EU mehr als zehn Prozent eines deutschen Entwicklers oder Herstellers von Medikamenten, Medizingütern oder Schutzausrüstung erwerben wollen. Mit der Novelle ergänzt das Kabinett eine im April auf den Weg gebrachte Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes. Damit können Firmenübernahmen aus dem Ausland im Bereich sogenannter kritischer Infrastruktur gestoppt werden.



Die Bundesregierung beschloss außerdem ein Verbot von Werkverträgen sowie strengere Kontrollen in der Fleischindustrie. Gebilligt wurde ferner eine Verlängerung der Lohnfortzahlung für Eltern in der Corona-Krise.

