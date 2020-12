Für mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft stellt die Bundesregierung in den nächsten vier Jahren rund eine Milliarde Euro zur Verfügung.

Mit dem Programm würden unter anderem neue Techniken subventioniert, mit denen Dünger und Pflanzenschutzmittel eingespart würden, sagte Bundesagrarministerin Klöckner im Deutschlandfunk. Dies sei das größte Modernisierungsprogramm in der Landwirtschaft in der Geschichte der Bundesrepublik.



Mit der neuen Düngeverordnung werde weniger Gülle auf den Feldern ausgebracht, betonte die CDU-Politikerin. Dadurch blieben die Nitratwerte im Grundwasser gering. So werde gleichzeitig die Biodiversität erhalten und die Ernte gesichert.

