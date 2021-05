Die Bundesregierung strebt eine rasche Änderung des Klimaschutzgesetzes an.

Ein Sprecher sagte in Berlin, man werde alles daran setzen, in dieser Legislaturperiode einen Entwurf vorzulegen. Das Bundesverfassungsgericht hatte den Gesetzgeber verpflichtet, bis Ende kommenden Jahres die Reduktionsziele für Treibhausgas-Emissionen nach dem Jahr 2030 genauer zu regeln.

Blume (CSU) für höheren CO2-Preis

CSU-Generalsekretär Blume sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, eine Klimasteuerreform könnte zum Gegenstand haben, dass man über einen höheren CO2-Preis rede. Dieser entfalte eine stärkere Lenkungswirkung. Blume plädierte zugleich für eine Entlastung der Bevölkerung, etwa bei der Stromsteuer.



Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, Teile des Klimaschutzgesetzes von 2019 für verfassungswidrig zu erklären, sei ein Ausrufezeichen für die Generationengerechtigkeit, meinte Blume: „Dass Generationengerechtigkeit zu einer Frage der Freiheit kommender Generationen erklärt und ins Verhältnis zu unserer heutigen Freiheit gesetzt wird, ist epochal und wegweisend.“ Möglichst noch in dieser Legislaturperiode müsse nun alles was beim Klimaschutz möglich sei, beschleunigt werden, forderte der CSU-Generalsekretär.



Das Interview der Woche sendet der Deutschlandfunk am Sonntag um 11.05 Uhr.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.