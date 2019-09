Die CDU hat ihr Konzept zum Klimaschutz beschlossen.

Die Entscheidung im Parteivorstand sei einstimmig gefallen, teilte die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer mit. Vorgesehen sind umfassende Anreize für Bürger und Unternehmen, sich klimafreundlicher zu verhalten. Zentrales Element des Beschlusses ist laut Entwurf die Bepreisung des CO2-Ausstoßes in den Bereichen Verkehr und Gebäudeheizung über einen Emissionshandel.



CDU-Vize Strobl sagte, wer schneller und intensiver in den Klimaschutz investiere, solle entsprechende steuerliche Privilegien erhalten. Nötig sei eine Unternehmenssteuerreform, die sich am Klimaschutz orientiere. Es gehe darum, neue Windkraftanlagen, Bahntrassen oder Ladesäulen für Elektromobilität schneller zu bauen.



Mit dem nun beschlossenen Konzept geht die CDU in die entscheidende Sitzung des Klimakabinetts am Freitag. Die Koalition plant ein Klimaschutzgesetz, das sicherstellen soll, dass die zugesagten Ziele für 2030 eingehalten werden.