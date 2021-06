Die Bundesregierung will zur Reduktion der CO2-Emissionen den Transport von Kohlendioxid ins Ausland für eine Speicherung im Meeresboden ermöglichen. Aber wie funktioniert das? Und sind die Verfahren sicher?

Das unterirdische Speicherverfahren, auf das Deutschland künftig setzt, wird allgemein mit den Buchstaben CCS abgekürzt, sie stehen für "carbon capture and storage", also das Auffangen und Speichern von Kohlendioxid.



Die Treibhausgase werden dafür abgetrennt gereinigt, konzentriert und komprimiert. Als Flüssigkeit fließen sie dann durch Pipelines und werden schließlich tief unter die Erde gepresst.

CCS polarisiert

Das Verfahren hat sowohl Befürworter als auch Kritiker. Gegner halten es für eine grüne Fassade der Kohleindustrie, außerdem sei CCS sehr teuer. Die Pro-Argumente beziehen sich vor allem darauf, dass ohne dieses Verfahren eine CO2-Reduktion nicht in dem Maße möglich sei, in dem sie notwendig ist.



In Ketzin bei Potsdam hat das Geoforschungsinstitut bereits vor mehr als zehn Jahren die unterirdische Lagerung des Klimagifts untersucht. 60.000 Tonnen reinen Kohlendioxids wurden in eine 650 Meter tiefe poröse Sandsteinformation gepumpt. Vattenfall wollte sein CCS-Abgas in der Altmark in ausgegasten Erdgaslagerstätten verpressen, RWE eine Rohrleitung nach Schleswig-Holstein bauen. Wegen technischer Probleme und Bürgerprotest wurden die Vorhaben gestoppt.

Forschende sehen in der Nordsee viel Potenzial für CCS

Ob eine sichere CO2-Endlagerung tatsächlich für viele Jahrhunderte garantiert werden kann, ist ungeklärt. Laut einer Studie der Stanford University in den USA kommt es bei der Verpressung von CO2 in den Boden sehr wahrscheinlich zu schwachen Erdbeben, bei denen die unterirdischen Speicher undicht werden können. Deshalb sei CCS eine riskante und wahrscheinlich erfolglose Strategie zur Treibhausgas-Reduktion.



Wissenschaftler unter Leitung des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel haben hingegen im "International Journal of Greenhouse Gas Control" bescheinigt, dass CCS in der Nordsee ein sicheres Verfahren sei, selbst wenn Bohrlöcher den Untergrund undicht machen. Demnach gelangt das Gas nicht in die Atmosphäre, wenn es aus Leckagen ausströmt, sondern es verbleibt im Meer. Im Wasser gelöst, werde das CO2 dann durch Gezeitenströmungen in der Nordsee schnell verteilt.

Deutschland will CO2 aus Industrie, aber nicht aus Energiewirtschaft in den Boden leiten

Damit Deutschland, Kohlendioxid ins Ausland transportieren kann, würden derzeit die rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst, bestätigte ein Sprecher des Umweltministeriums einen entsprechenden Bericht. Dabei gehe es um CO2, das bei der Produktion von Grundstoffen für die Industrie entstehe. Nicht vorgesehen sei hingegen eine Speicherung von CO2 aus der Energiewirtschaft, etwa aus Kohlekraftwerken.



Hintergrund ist ein internationales Übereinkommen zum Meeresschutz, das sogenannte "London-Protokoll", dem Deutschland beigetreten ist. Nordsee-Anrainerstaaten wie Norwegen, Belgien, Großbritannien und die Niederlande bereiten bereits die Verpressung großer Mengen des Klimagases im tiefen Untergrund unter dem Meeresboden vor. Dorthin könnte deutsches Kohlendioxid künftig exportiert werden.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.