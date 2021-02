In China hat der Handel mit Verschmutzungsrechten begonnen.

Die Volksrepublik ist der weltweit größte Emittent von Treibhausgasen, will aber bis zum Jahr 2060 CO2-Neutralität erreichen. In einem ersten Schritt sind rund 2.200 Unternehmen aus der Energiebranche zum Emissionshandel verpflichtet, die jeweils mehr als 26.000 Tonnen Treibhausgase pro Jahr ausstoßen. In der EU gibt es ein derartiges System bereits seit 2005.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.