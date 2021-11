Die USA und China wollen ihre Zusammenarbeit beim Klimaschutz verstärken. Eine entsprechende Vereinbarung schlossen die beiden größten Treibhausemittenten der Welt auf der UNO-Klimakonferenz in Glasgow.

Beide Seiten hätten anerkannt, dass es eine Kluft gebe zwischen den gegenwärtigen Bemühungen und den Zielen des Pariser Klimaabkommens, sagte der chinesische Klimagesandte Xie Zhenhua. Als die zwei großen Mächte in der Welt müsse man daher gemeinsam Verantwortung übernehmen. Zudem arbeiteten beide Länder in Glasgow auch an der Fertigstellung eines Regelbuchs zur Umsetzung des Pariser Abkommens. Der US-Klimagesandte Kerry bestätigte die Kooperation. Dies sei der einzige Weg, die Klimakrise zu bewältigen. UNO-Generalsekretär Guterres lobte die Vereinbarung als wichtigen Schritt.



Das Pariser Klimaabkommen sieht eine Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad vor. Derzeit steuert die Erde nach UNO-Angaben jedoch selbst bei Erfüllung aller nationaler Klimaschutzzusagen auf eine Erwärmung um 2,7 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.