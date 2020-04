Machen wir uns nichts vor. Die Deutschen sind zwar Weltmeister im Mülltrennen, und sie sorgen sich um ihre ausgedörrten Wälder, zugleich aber sind wir weiterhin das Autofahrerland Nummer eins: Sprit schluckende Stadtgeländewagen, die aufgrund ihrer hohen PS-Zahl reine CO2-Schleudern sind, legten vergangenes Jahr bei den Neu-Zulassungen am meisten zu.

(dpa/ picture alliance/ Revierfoto)Deutschlands Wirtschaft und das Coronavirus

Die Börsen brechen ein, Geschäfte haben nur teilweise geöffnet. Neben wenigen Corona-Gewinnern gibt es vor allem Verlierer. Die Politik hilft mit umfangreichen Programmen. Ein Überblick.

Auf diese Gewinne will die deutsche Automobil-Industrie auch in Zukunft nicht verzichten. Deshalb fordert sie nun in der Coronakrise Prämien für neue Autos, egal mit welchem Antrieb. Und es ist auch sicherlich auch kein Zufall, dass die Autohäuser als eine der ersten Branchen ihre Ladentür jetzt wieder öffnen dürfen. Landesregierungen aller Couleur haben das so entschieden.

Merkel wirbt für klimafreundliche Konjunkturpakete

Damit offenbart sich erneut ein drastischer Widerspruch. Hier die Kanzlerin: Beim Petersberger Klimadialog warb Angela Merkel mit ungewohnt eindringlicher Stimme für klimafreundliche Konjunkturpakete, zumal sie schließlich steuerfinanziert sind. Offen spricht sie die absehbar harten Verteilungskämpfe um den EU-Haushalt an.

(www.imago-images.de)Klimaforscher: Coronahilfen mit grünen Kriterien verbinden

Man müsse aus der Finanz- für die Coronakrise lernen, dass Konjunkturpakete auch grüne Elemente beinhalten, sagte der Klimaforscher Oliver Geden. Sollte der Staat bei der Lufthansa einsteigen, könnte man dies an Klimabedingungen knüpfen.

Zugleich lobt Merkel das überarbeitete, nun ehrgeizigere Klimaschutz-Ziel der Europäischen Union ausdrücklich. Dahinter steckt auch die Hoffnung, die anstehende deutsche EU-Ratspräsidentschaft doch noch zur Erfolgsstory zu machen - trotz Coronakise. Erreicht wäre das, wenn es im zweiten Halbjahr tatsächlich gelingt, Gesundheits- und Klimaschutz miteinander zu verzahnen, in Deutschland und weltweit.

Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander

Der Anspruch ist also gewaltig. Deutschland aber kommt in der nationalen Klimapolitik derzeit eher mickrig daher: Der Windkraftausbau, die magere EEG-Reform, der CO2-Preis, den wir alle ab dem nächsten Jahr für fossile Heiz- und Kraftstoffe ausgeben – all das sind offene Baustellen. Peinlich auch, dass Deutschland bei der Vorlage wichtiger Energiepläne in Brüssel vor sich hin trödelt und damit wichtige Verhandlungen der EU aufhält. Ausgerechnet heute wird das bekannt, während in Berlin der Klimadialog tagt.

Innenpolitisch aber hat man von der SPD, auch vom systemrelevanten Finanzminister Olaf Scholz, seit Wochen nichts Relevantes zur Klimapolitik gehört. Der Wirtschaftsflügel von CDU und CSU im Bundestag kocht unterdessen weiter sein Süppchen. Führende Vertreter warnen jetzt in Interviews, die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft nicht zu gefährden – als wären Klimaschutz und technologischer Fortschritt ein Gegensatz.

(dpa/Soeren Stache)"Über Innovationen nachhaltigen Klimaschutz voranbringen"

Beim Klimaschutz müsse infolge der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise in Deutschland weniger mit Auflagen und Beschränkungen gearbeitet werden, sagte der CSU-Politiker Georg Nüßlein im Dlf. Stattdessen sollte man stärker auf Innovationen und Anreize setzen.

Wieder dient die Autoindustrie als gutes Beispiel: Prämien und staatliche Konjunkturpakete für den Kauf und die Produktion CO2-neutraler Autos wären ein kluges Instrument. Es würde der Wirtschaft und dem Klima helfen. Ähnlich sieht es in anderen Branchen, der Stahl- oder der Energiewirtschaft, aus. In einem gemeinsamen Appell bekennen sich deshalb Dax-Konzerne und Mittelständler in diesen Tagen zum Klimaschutz.

Coronakrise zeigt, dass schnelles Handeln möglich ist

Ein bisschen Green-Washing – also bloße Fassade – mag beim einen oder anderen mit dabei sein. Entscheidend ist jetzt aber, wer sich im Regierungsviertel durchsetzt: Die ewigen Blockierer müssen sich bewegen – die Coronakrise zeigt, das schnelles Handeln sehr wohl möglich ist. Das setzt Maßstäbe auch für die Klimapolitik.

Barbara Schmidt-Mattern, Korrespondentin Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Anja Schäfer)Barbara Schmidt-Mattern, geboren in Kiel, studierte Anglistik, Theater- und Literaturwissenschaft in Erlangen, Dublin und Köln. Im Anschluss beendete sie 2002 ihre Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München und schrieb zunächst u. a. für die "Süddeutsche Zeitung". 2003-2010 war Schmidt-Mattern als Redakteurin im Kölner Funkhaus des Deutschlandfunk für die Europa- und Außenpolitik zuständig. Danach folgten fünf Jahre als Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen. Seit 2015 berichtet sie aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradio, mit den Schwerpunkten Umwelt, Klima und Grüne.