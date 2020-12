Im zu Ende gehenden Jahr sind die weltweiten CO2-Emissionen wegen der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen. Wie das Forschungsnetzwerk "Global Carbon Project" mitteilte, sank der Kohlendioxid-Ausstoß im Vergleich zu 2019 um 2,4 Milliarden auf 34 Milliarden Tonnen.

Als Ursache nennen die Forscher das Herunterfahren der Wirtschaft in vielen Teilen der Welt. Besonders groß war der Rückgang der CO2-Emissionen in den USA mit zwölf und in der Europäischen Union mit elf Prozent. In China betrug er hingegen nur 1,7 Prozent. Ob sich der Trend fortsetzt, hängt nach Einschätzung der Wissenschaftler auch davon ab, wie die wegen der Krise beschlossenen Wirtschaftshilfen ausgestaltet werden.

