Die CSU hat vorgeschlagen, den Klimaschutz unter anderem mit einer staatlichen Anleihe für Sparer zu finanzieren.

Es brauche Miliarden-Beträge für klimafreundliche Technologien, sagte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt der Zeitung "Bild am Sonntag". Daher sollten Bürgerinvestitionen besonders honoriert werden. Der CSU-Politiker regte eine staatlich garantierte Rendite von zwei Prozent pro Jahr und eine Laufzeit bis 2030 an. Nach den Plänen der CSU könnten Investitionen in Technologien oder in Klimaschutzprojekte etwa zum Walderhalt sowohl national als auch international finanziert werden.