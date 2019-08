Die "Fridays for Future"-Proteste scheinen zunehmend Eindruck zu machen. Der Flughafen-Verband ADV ist einem Medienbericht zufolge unter bestimmten Bedingungen bereit, kurze Inlandsflüge abzuschaffen. Die CSU bringt eine "Kampfpreis-Steuer" auf Billigflüge innerhalb Europas ins Gespräch.

Die "Bild" zitiert aus einem Papier für die Herbst-Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag am kommenden Dienstag. Dort wird angeregt, Flüge, die weniger als 50 Euro kosten, mit einer Strafsteuer zu belegen. Landesgruppenchef Dobrindt wandte sich in der Zeitung gegen "Kampfpreise". Neun-Euro-Tickets für Flüge in Europa hätten weder mit Marktwirtschaft noch mit Klimaschutz etwas zu tun.



CSU-Generalsekretär Blume wies die Idee einer Strafsteuer allerdings umgehend zurück. Dies sei kein abgestimmter Vorschlag, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die CSU werde ihr Klimaschutzkonzept erst Ende kommender Woche bei einer Vorstandsklausur beschließen. Wörtlich sagte Blume: Die CSU ist eine Steuersenkungs- und keine Steuererhöhungspartei."

"Es gibt Routen, die muss man nicht fliegen"

Auch die Flughafenbertreiber zeigen sich offen für Veränderungen. Man sei bereit, auf Inlandsflüge zu verzichten, sagte der Präsident des Flughafenverbands ADV und des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport AG, Schulte, der "Süddeutschen Zeitung". Es sei klar, dass das Flugzeug bei Langstrecken und im Europaverkehr nicht zu ersetzen sei - aber: "Es gibt Routen, die muss man nicht fliegen." Bei Kurzstrecken unter 400 Kilometern könnten Flüge wegfallen. Als Beispiel nannte er die Verbindung Frankfurt - Düsseldorf.



Allerdings stellt der Flughafenverband Bedingungen: Sollten Flüge auf die Schiene verlagert werden, dann sollte die Bahn auch Aufgaben der Flughäfen übernehmen. "Gepäck muss vom Bahnhof bis zum Zielflughafen durchgecheckt werden. Das Gepäck muss durchleuchtet und frei vom Zugriff Unbefugter im Zug transportiert werden", sagt der Verbandschef.

Kritik an der Bahn

Bei der Qualität fordern die Flughäfen ebenfalls von der Bahn - und dem Bund - mehr Engagement: "Dazu muss die Bahn pünktlicher werden, Kapazitäten ausbauen und häufiger auf den Haupttrassen fahren." In Deutschland seien nur vier von 22 Flughäfen an das ICE-Netz angeschlossen. Der Flughafenverband mahne seit Jahren einen besseren Anschluss an.

"Flugbranche sucht Schwarzen Peter"

Bei der Bahn hat man angesichts der Bedingungen Zweifel daran, wie ernst das Angebot gemeint ist. Die Flugbranche suche da wohl eher einen Schwarzen Peter, um letztlich an den Inlandsflügen festzuhalten, zitiert die "Süddeutsche Zeitung" Bahnkreise. Auch offiziell reagiert der Konzern distanziert auf den Vorschlag. Man sei für Gespräche offen; das Gepäck für die Fluggesellschaften in Empfang nehmen wolle man aber nicht. "Wir halten es für unsinnig, eine Doppelstruktur bei der Gepäckkontrolle aufzubauen", sagte ein Sprecher.