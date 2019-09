Die CSU-Landesgruppe im Bundestag hat bei einer Klausurtagung in Berlin ein Konzept zum Klimaschutz verabschiedet.

Darin heißt es, man wolle mit einer nationalen Vorreiterrolle beim Emissionshandel im Verkehrs- und Gebäudebereich sowie einem Bündel aus Anreizen und Investitionen für einen besseren Klimaschutz in Deutschland sorgen. Die Pläne sollen in die Erarbeitung eines gemeinsamen Klimakonzepts der Bundesregierung einfließen.



Die CDU-Spitze setzt laut einem internen Arbeitspapier auf einen Mix aus höherer Bepreisung, Zertifikatehandel und Entlastung bei den Strompreisen. Parteichefin Kramp-Karrenbauer sprach sich für parteiübergreifende Beratungen zum Klimaschutz in Deutschland aus. Man brauche einen nationalen Klimakonsens, sagte sie zum Abschluss eines Werkstattgesprächs ihrer Partei zu dem Thema in Berlin. Bis zum Jahresende könne man gemeinsam darüber beraten, wie ein solcher Konsens aussehen könne.



Das sogenannte Klimakabinett soll am 20. September über die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung entscheiden.