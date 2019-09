Die CSU-Landesgruppe im Bundestag will künftig Kraftstoffe, Erdgas und Heizöl teurer machen.

Die Zeitung "Die Welt" zitiert aus einem Papier der CSU-Politiker, in dem sie ihre Vorstellung formulieren, dass der Ausstoß von CO2 auch in den Bereichen Verkehr und Gebäudesanierung mit Emissions-Zertifikaten geregelt werden soll. Im Energie- und Industriebereich habe sich der Handel mit solchen Zertifikaten bereits bewährt, heißt es in dem Papier.



Auch Bundeskanzlerin Merkel plädiert für den Handel mit sogenannten Verschmutzungsrechten. In Berlin hat der Koalitionsausschuss gestern Abend über verschiedene Klimaschutz-Vorschläge beraten. Merkel sprach im Kanzleramt mit den Spitzen von CDU, CSU und SPD über das Konzept für die Klimapolitik, das am 20. September vorgestellt werden soll.