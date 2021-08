In Düsseldorf haben sich rund tausend Menschen an einer Demonstration der Klimabewegung Fridays For Future beteiligt.

Das teilte die Polizei mit. Die Demonstranten zogen vom Landtag aus durch die Innenstadt. Unter dem Motto #NichtWieNRW protestierten sie gegen die nordrhein-westfälische Landesregierung und die Klimapolitik des CDU-Kanzlerkandidaten und Ministerpräsidenten Laschet. Die Aktivistin Neubauer warf der Landesregierung vor, bei der Bewältigung der Flutkatastrophe zu versagen und den Ausbau der Windkraft zu verhindern. An den Umfragewerten zeige sich, dass Laschet die aktuellen Krisen nicht stoppen wolle oder könne.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.