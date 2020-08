In mehreren europäischen Ländern haben Klimaschützer gegen den finnischen Energiekonzern Fortum protestiert, der das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen betreibt.

In der finnischen Hauptstadt Helsinki blockierten Demonstranten die Hauptniederlassung des Konzerns und eine Zufahrtsstraße zum Parlament. Vor zahlreichen finnischen Botschaften und Konsulaten unter anderem in Italien, Österreich, Frankreich und der Schweiz sind weitere Aktionen angekündigt. In Datteln selbst findet eine Mahnwache vor dem Kraftwerk statt. Die deutsche Umweltorganisation BUND übergab der finnischen Botschaft in Berlin am Morgen eine Liste mit rund 40.000 Unterschriften. Darin wird die finnische Regierung dazu aufgerufen, sich beim Betreiberkonzern Fortum für eine schnelle Abschaltung des Kraftwerks einzusetzen.



Das Kraftwerk war Ende Mai ans Netz gegangen. Klimaschützer sehen darin einen Verstoß gegen die Empfehlungen der Kommission zum Kohleausstieg.