Der designierte Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Werneke, hat sich für eine CO2-Steuer ausgesprochen, die sich nach dem Einkommen richtet.

Die staatlichen Einnahmen aus der Abgabe müssten in unterschiedlicher Höhe an die Bürger zurückfließen, sagte er der Funke Mediengruppe. Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen sollten proportional mehr zurückgezahlt bekommen, als die mit hohen Einkommen. Der Umbau zur klimaneutralen Gesellschaft funktioniere nicht, wenn das Einkommen von Normal- und Geringverdienern schrumpfe und Wohlhabende sich gleichzeitig von allen Belastungen wie einer CO2-Steuer freikaufen und so ihren Lebensstil unverändert weiterführen könnten, meinte Werneke.



Er forderte im Zusammenhang mit dem Klimaschutz zudem einen massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und billigere Bahnfahrkarten. Das Geld dafür solle über neue Schulden aufgebracht werden. Werneke fügte hinzu, der einfachste Weg, um höhere Preise für Flugreisen zu erreichen, wäre es, die Mitarbeiter von Billigfluggesellschaften besser zu bezahlen.