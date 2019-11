Die G20-Staaten tun weiterhin nicht genug, um die Vereinbarungen des Pariser Klimaabkommens umzusetzen. Deutschland schneidet einem Bericht zufolge "gleich in mehreren Bereichen" schwach ab.

Das geht aus dem aktuellen Brown-to-Green-Report von der internationalen Initiative Climate Transparency hervor. Die Autoren schreiben, dass der Treibhausgas-Ausstoß in den 19 führenden Industrie- und Schwellenländern und der Europäischen Union weiter steige. Letztes Jahr nahmen die Emissionen demnach um 1,8 Prozent zu. Insgesamt sind die G20-Staaten für etwa 80 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich.



Das Abschneiden Deutschlands im G20-Vergleich sei in mehreren Bereichen schwach. Vor allem in den Bereichen Gebäude und Verkehr gehöre die Bundesrepublik zu den "Negativbeispielen", so die Autoren des Reports. Mit Pro-Kopf-Emissionen im Gebäudebereich von mehr als drei Tonnen liege Deutschlands Wert rund 50 Prozent über dem EU-Schnitt und sogar doppelt so hoch wie der G20-Durchschnitt. Im Bereich Verkehr liegt Deutschland dem Bericht zufolge bei den Emissionen direkt hinter den großen Flächenstaaten USA, Kanada, Australien und Saudi-Arabien. Hierzulande werden demnach im Schnitt 84 Prozent der gereisten Kilometer mit dem Auto statt mit klimafreundlicheren Alternativen zurückgelegt - ein G20-Spitzenwert.



Immerhin: Die Hälfte der G20-Länder dürfte ihre selbstgesteckten nationalen Klimaziele für 2020 erreichen oder gar übererfüllen.