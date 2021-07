Bundeswirtschaftsminister Altmaier und sein französischer Amtskollege Le Maire haben mit Blick auf die EU-Klimapläne Unterstützung für die Industrie angemahnt.

Altmaier warnte nach einem Treffen in Paris davor, dass wichtige Produktionszweige wie etwa die Automobilindustrie in Länder mit weniger strengen Auflagen abwandern könnten. Das würde ein Scheitern des ehrgeizigen EU-Vorhabens bedeuten, erklärte der CDU-Politiker. Le Maire, der auch Finanzminister in Frankreich ist, verlangte zudem einen Ausgleich für sozial schwache Haushalte.



Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte die Klimapläne vor einer Woche in Brüssel vorgestellt. Sie sehen de facto ein Ende des Verbrennungsmotors ab dem Jahr 2035 und weitere Schritte vor.

