Deutschland will seinen Beitrag zum Weltklimafonds verdoppeln.

Bundesentwicklungsminister Müller sagte in Berlin, statt mit 750 Millionen Euro werde man den Fonds der UNO künftig mit 1,5 Milliarden Euro unterstützen. Der Fonds hilft ärmeren Staaten, sich an die Folgen der Erderwärmung anzupassen und selbst Maßnahmen für den Klimaschutz zu ergreifen. Müller betonte, Ernährung und Klimaschutz seien die Überlebensfragen der Menschheit. Ohne eine Begrenzung der Erderwärmung könnte es in den kommenden 20 Jahren bis zu hundert Millionen Klimaflüchtlinge weltweit geben, so der CSU-Politiker. - Auf einer Konferenz im polnischen Katowice soll im Dezember über die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015 beraten werden.