Deutschland wird nach den Worten von Umweltministerin Schulze innerhalb der EU beim Klimaschutz vorangehen.

Die Bundesregierung werde die Klimaschutzziele rasch verschärfen, sagte die SPD-Politikerin zum Abschluss des Petersberger Klimadialogs. Damit nehme man schärfere Vorgaben der EU-Kommission in der Zukunft bereits vorweg. Zudem zeigte sich Schulze optimistisch, dass der Kampf gegen den Klimawandel weltweit verstärkt wird. Sie habe eine große Bereitschaft gespürt, die UNO-Klimakonferenz im November in Glasgow zum Erfolg zu führen.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte die Bundesregierung zuvor zu einer ambitionierten Umsetzung des Karlsruher Urteils zum Klimaschutzgesetz aufgefordert. Dadurch könne Deutschland seine Vorreiterrolle ausbauen, sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters.



Angesichts der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts überarbeitet die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz. Geplant ist nun, bis 2030 Treibhausgase um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Bisher waren 55 Prozent vorgesehen. Klimaneutralität soll bis 2045 gelingen, fünf Jahre früher als bisher. Dies bedeutet, dass nur noch so viele Treibhausgase ausgestoßen werden, wie auch gebunden werden können. Das Paket soll am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden, wie Schulze bekräftigte.



Am Klimadialog nahmen hochrangige Regierungsvertreter aus rund 40 Ländern teil.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.