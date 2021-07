DGB-Chef Hoffmann hat mehr sozialen Ausgleich beim Klimaschutz gefordert.

Aus dem "Green Deal" müsse auch ein "Social Deal" werden, mahnte der Gewerkschaftschef im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die einkommensschwächsten Haushalte seien am stärksten von den klimapolitischen Weichenstellungen betroffen, so etwa bei den Heizkosten oder der Fortbewegung. Wichtig sei bezahlbarer Wohnraum in Innenstadtlagen, damit die Wege zur Arbeit kürzer würden.

