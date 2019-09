Die kommissarische SPD-Vorsitzende Dreyer fordert schnelle Entscheidungen für mehr Klimaschutz.

Konkrete Beschlüsse seien überfällig, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Dabei dürfe nicht nur in Einzelmaßnahmen gedacht werden. Man müsse in allen Bereichen Dinge in Bewegung setzen, um wenigstens die Klimaschutzziele für 2030 zu erreichen, betonte Dreyer. Es sei beschämend, dass Deutschland bei der Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens ins Hintertreffen geraten sei.



Auch CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer mahnte zur Eile. Beim Thema Klimaschutz müsse man nun den Turbo einlegen, sagte sie im ARD-Fernsehen. Es müsse ein Bündel an Maßnahmen mit sowohl einer Bepreisung von CO2 als auch Anreizen und Entlastungen für die Bürger geben.



Das Klimakabinett der Bundesregierung will am 20. September über ein Gesamtpaket entscheiden.