Weltweit werden heute zur sogenannten Earth Hour wieder berühmte Bauwerke und Millionen Wohnungen dunkel bleiben.

Mit der 2007 gestarteten Aktion setzen Menschen jeweils um 20.30 Uhr durch das Ausschalten der Lichter für eine Stunde ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz. Das sei auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie möglich, so der Initiator, die Umweltstiftung WWF. In Deutschland beteiligen sich nach Angaben des WWF mindestens 360 Städte an der Aktion. Unter anderem wird die Beleuchtung am Kölner Dom und am Brandenburger Tor in Berlin ausgeschaltet.