Bundesentwicklungsminister Müller hat an die EU-Kommission appelliert, Afrika ins Zentrum ihrer Klimaschutzpolitik zu stellen.

Die Zeit der Lippenbekenntnisse müsse vorbei sein. Notwendig sei eine umfassende Klima- und Energiepartnerschaft Europas mit Afrika, sagte der CSU-Politiker der Funke Mediengruppe. Von der neuen Kommission erwarte er ein ambitioniertes Investitions- und Innovationsprogramm für den Ausbau erneuerbarer Energie in Afrika. Als erster Schritt sollten im neuen Jahr gemeinsame Forschungsplattformen aufgebaut werden, vor allem in Nordafrika. Der EU-Haushalt sollte stärker auf die Förderung solcher Zukunftsinvestitionen in Afrika umgestellt werden, statt weiter in besitzstandswahrende Subventionen innerhalb Europas zu investieren, betonte Müller.