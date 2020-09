Nach monatelanger Pause wegen der Corona-Pandemie wollen heute Anhänger der "Fridays for Future"-Bewegung wieder auf die Straße gehen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier begrüßte die Demonstrationen. Der CDU-Politiker sagte im Dlf, das Thema gehöre auf die Tagesordnung. Die Klimaaktivistin Neubauer sagte im SWR, Rhetorik rette nicht das Klima.

Altmaier sagte im Deutschlandfunk, man müsse deutlich machen, dass die Erderwärmung keine Pause mache. Deutschland habe die Aufgabe zu zeigen, wie man Wohlstand mit Klimaschutz verbinden könne. Zu Forderungen nach einer schnelleren Abschaltung von Kohlekraftwerken sagte der Minister, die Stromproduktion aus Kohle sei dank des Emissionshandels bereits deutlich gesunken und werde weiter sinken. Man könne aber einen Kompromiss, der über drei Jahre verhandelt worden sei, auch nicht dauernd verändern.

Neubauer verlangt mehr Engagement der Bundesregierung

"Fridays for Future"-Sprecherin Neubauer warf der Bundesregierung zu wenig Engagement beim Klimaschutz vor. Von der Regierung und von Wirtschaftsminister Altmaier müsse noch richtig viel kommen, damit man Zutrauen gewinnen könne, sagte sie im SWR-Hörfunk. Rhetorik rette nicht das Klima.



Anhänger der "Fridays for Future"-Bewegung wollen heute unter dem Motto "Kein Grad weiter!" in mindestens 400 deutschen Städten demonstrieren. Geplant ist unter anderem eine Mahnwache am Brandenburger Tor in Berlin. Weltweit sind an mehr als 2.500 Orten Protestaktionen geplant. Die Veranstalter versicherten vorab, dass man sich an die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen halten wolle.

25.09.2020