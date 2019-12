Die neue EU-Kommission will heute erläutern, wie die Staaten das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 erreichen sollen.

Dazu stellt Kommissionschefin von der Leyen in Brüssel Einzelheiten des sogenannten "Green Deal" vor. Dieser sieht vor, dass durch verschiedene Gesetze Energieversorger, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft klimafreundlich umgebaut werden sollen. EU-Ratspräsident Michel rief alle Mitgliedsstaaten dazu auf, dieses Ziel mitzutragen. Widerstand kommt bislang aus Polen, Ungarn und Tschechien. Die Länder setzen bisher stark auf Kohle und dringen auf Finanzhilfen für den Umbau ihrer Energieversorgung.



Über den Plan soll am Nachmittag in einer Sondersitzung des Europaparlaments debattiert werden. Morgen beraten dann die Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel.



Der Bundesverband der deutschen Industrie warnte davor, die Klimaziele ständig zu verschärfen. Dies würde zu einer Verunsicherung von Konsumenten und Unternehmen führen, sagte BDI-Präsident Kempf.