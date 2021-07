Die EU-Kommission stellt heute ihre Pläne vor, wie die europäischen Klimaschutzziele für das Jahr 2030 erreicht werden sollen.

Als sicher gilt, dass der Verbrauch von fossilen Energieträgern wie Kohle, Erdgas oder Mineralöl noch einmal deutlich verteuert wird. Damit soll der Umstieg auf klimafreundliche Technologien beschleunigt werden. Außerdem dürften die Kohlendioxid-Grenzwerte für neue Autos erneut angehoben werden. Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte in einem Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" an, dass sie das Aus für alle herkömmlichen Benzin- und Dieselautos erreichen wolle. In den vergangenen Wochen hätten zahlreiche Hersteller angekündigt, bis 2035 auf emissionsfreie Produktion umzusteigen. Die Kommission werde dennoch zeitliche Vorgaben machen, sagte von der Leyen.

