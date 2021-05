EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sieht das Verfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutzgesetz als große Chance sowohl für Deutschland als auch für die Europäische Union.

Wenn Deutschland dem Beschluss entsprechend handle, könne daraus eine Win-Win-Situation für beide entstehen, sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters. Bei richtigen Entscheidungen werde Deutschland seine Vorreiterrolle bei innovativen und klimafreundlichen Technologien ausbauen. In der EU hätten mittlerweile alle Mitgliedstaaten der CO2-Reduzierung um 55 Prozent bis 2030 und der Klimaneutralität bis 2050 zugestimmt, fügte von der Leyen hinzu. Es gehe also nicht mehr um das "ob", sondern nur noch darum, wie man diese Ziele erreiche.



Das Bundesumweltministerium rechnet angesichts der Klimabeschlüsse der Bundesregierung mit einem früheren Kohleausstieg. Ein Grund dafür sei der wesentlich höhere Preis der CO2-Zertifikate, sagte ein Sprecher. Je höher der Preis liegt, desto unrentabler wird eine klimaschädliche Energiegewinnung etwa in Kohlekraftwerken. Bislang ist der Kohleausstieg in Deutschland bis spätestens 2038 geplant.

