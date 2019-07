Der FDP-Vorsitzende Lindner hat den Aufruf von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer begrüßt, beim Klimaschutz parteiübergreifend vorzugehen.

Die Freien Demokraten seien bereit, an einem nationalen Klimakonsens mitzuarbeiten, erklärte Linder am Abend. Es brauche eine vernünftige Lösung für Deutschland, auch im Interesse der Jungen und der künftigen Generationen.



Kramp-Karrenbauer hatte im ZDF einen Pakt von Regierung und Opposition gefordert, um die Klimaschutzziele bis 2030 noch zu erreichen. Sie werde nach der Sommerpause auf die anderen Parteien zugehen. Am Ende müsse ein Konzept stehen, das von der Breite der Bevölkerung getragen werde.