Das Bundesumweltministerium hat die Vereinbarung zwischen China und den USA zu mehr Klimaschutz begrüßt.

Es sei eine gute Nachricht, dass die beiden größten Treibhausgasverursacher der Welt zusammenarbeiten und ihre Klimaschutzanstrengungen verstärken würden, heißt es in einer Stellungnahme von Umwelt-Staatssekretär Flasbarth. Die größten Fortschritte müssten vor allem von den größten Emittenten kommen. Flasbarth nimmt zurzeit als Vertreter Deutschlands an der Weltklimakonferenz in Glasgow teil.



Die USA und China hatten gestern bei dem Treffen eine Vereinbarung zum Klimaschutz präsentiert. Darin heißt es, man habe sich auf eine Reduzierung von Methangasemissionen, den Schutz von Wäldern und einen Kohleausstieg verständigt. Ein konkretes neues Reduktionsziel bis zum Jahr 2030 gab es von chinesischer Seite nicht. Die USA hatten bereits erklärt, dass sie ihre Treibhausgasemissionen gegenüber 2005 bis 2030 etwa halbieren wollen.



Heute ist der Klimaschutz in den Städten Schwerpunktthema auf der Konferenz in Glasgow. Gegen Mittag wird erstmals auch die geschäftsführende Bundesumweltministerin Schulze erwartet.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.