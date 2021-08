Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" hat für den späteren Nachmittag zu einer Demonstration vor dem nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf aufgerufen.

Bei den Protesten soll vor allem die Klimapolitik des Unions-Kanzlerkandidaten und NRW-Ministerpräsidenten Laschet zum Thema gemacht werden. Nach Angaben der Polizei werden rund 3.000 Menschen erwartet. Die Protestaktion wird in Sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #NichtWieNRW angekündigt. Auch die "Fridays for Future"-Aktivistin Neubauer will in Düsseldorf vor Ort sein und bei einer Kundgebung sprechen.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.