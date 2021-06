Genau 100 Tage vor der Bundestagswahl beginnen die Klimaschutzaktivisten von Fridays For Future heute wieder mit regelmäßigen Protestaktionen.

In 28 deutschen Städten sind Demonstrationen und Kundgebungen geplant, unter anderem in Berlin, Hamburg, Erfurt, Ulm und Köln. Die meisten Aktionen sollen am Nachmittag beginnen. Die Veranstalter betonen, dabei würden die Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen beachtet.



Die Fridays-for-Future-Aktivistin Neubauer sagte der Deutschen Presse-Agentur, in der Diskussion um Billigflüge und höhere Benzinpreise sei der Eindruck entstanden, als ob mehr Klimaschutz wegen sozialer Fragen nicht möglich wäre. Dabei sei es Aufgabe der Politik, einen angemessenen sozialen Ausgleich zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.