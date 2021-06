Genau 100 Tage vor der Bundestagswahl haben die Klimaschutzaktivisten von Fridays For Future ihre regelmäßigen Protestaktionen wieder aufgenommen.

Nach mehrwöchiger Corona-Pause versammelten sich Anhänger der Bewegung in mehr als 30 Städten, darunter Berlin, Köln und Hamburg. Auch Sozialverbände, Gewerkschaften und Kirchen beteiligten sich an den Protestaktionen, die von nun an wieder wöchentlich stattfinden sollen.



Teilnehmerzahlen für alle Städte nannte Fridays for Future zunächst nicht, gab aber an, dass es beispielsweise in Hamburg etwa 3.000 Demonstranten gewesen seien.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.