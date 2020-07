Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" ruft für Ende September zu einem weiteren internationalen Klimastreik auf, zum ersten Mal seit Beginn der Coronakrise.

Geplant für den 25. September seien Demonstrationen, Menschenketten oder auch Kunstaktionen. Hygieneauflagen würden dabei eingehalten. In den vergangenen Monaten hatte sich "Fridays for Future" auf rein virtuelle Proteste beschränkt. An den vergangenen globalen Klimastreiktagen hatten sich nach Angaben der Organisation weltweit mehrere Millionen Menschen beteiligt.