Die 20 größten Industrienationen wollen auf ihrem Gipfel am Wochenende in Rom zu sofortigem Handeln aufrufen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf einen Entwurf der Abschlusserklärung. Strittig ist demnach, ob sich die G20 auch zu einem gemeinsamen Ziel der Klima-Neutralität bis 2050 bekennen wird. China als der mit Abstand größte Produzent von Kohlendioxid hat bisher nur versprochen, bis 2060 CO2-neutral werden zu wollen. In dem Entwurf bekräftigt die G20-Gruppe auch ihr Ziel eines weitgehend kohlendioxidfreien Stromsektors in den 2030er Jahren. Der Neubau von Kohlekraftwerken soll vermieden werden, wobei aber Ausnahmen zugelassen sind. Die G20-Staats- und Regierungschefs wollen in Rom auch das Weltklimatreffen vorbereiten, das am Sonntag im schottischen Glasgow beginnt.



Die Entwicklungsorganisation Oxfam rief die G20-Staaten zu einem starken Signal auf, damit die Weltklimakonferenz nicht in einer Sackgasse endet. Die ärmsten Völker, die am wenigsten für das Problem könnten, würden am härtesten von den Folgen getroffen, sagte ein Sprecher.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.