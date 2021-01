Mehrere Staats- und Regierungschefs wollen heute bei einer virtuellen Geberkonferenz Investitionen in den Klimaschutz vorantreiben.

Zu dem in Paris organisierten "One Planet

Summit" sollen neben Bundeskanzlerin Merkel auch der britische Premier Johnson, UNO-Generalsekretär Guterres und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen per Video zugeschaltet werden.



Das Treffen findet zum vierten Mal statt; Frankreich richtet es gemeinsam mit der UNO und der Weltbank aus. Ziel ist es, die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu beschleunigen.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.