Drei deutsche Familien und die Umweltschutz-Organisation Greenpeace wollen die Bundesregierung gerichtlich zu mehr Klimaschutz zwingen.

Die Regierung habe das Klimaschutzziel 2020 einfach aufgegeben, sagte eine Klägeranwältin dem Magazin "Spiegel". Man könne aber nicht elf Jahre lang mit Klimaschutz argumentieren und dann so tun, als sei nichts gewesen. Bei den Klägern handelt es sich um Biobauern, die sich von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen fühlen. Sie müssten befürchten, ihre Betriebe langfristig nicht wirtschaftlich betreiben zu können, heißt es in der Klageschrift an das Verwaltungsgericht Berlin.



Deutschland hatte sich das Ziel gesetzt, den Treibhausgas-Ausstoß bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Dieses Ziel gilt als nicht mehr erreichbar.