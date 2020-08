Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat Bundeskanzlerin Merkel aufgerufen, sich an die Spitze der internationalen Bemühungen um den Klimaschutz zu stellen.

Thunberg sagte nach einem Treffen im Kanzleramt in Berlin, Merkel habe eine riesige Verantwortung, aber auch eine riesige Chance, den Kampf gegen den Klimawandel anzuführen. Die Bundeskanzlerin selbst bekräftigte bei der Zusammenkunft die Aufgabe der Industriestaaten, den CO2-Ausstoß zu verringern, wie Regierungssprecher Seibert anschließend mitteilte. Neben der "Fridays for Future"-Begründerin Thunberg hatten auch die deutsche Klimaschützerin Luisa Neubauer und zwei Aktivistinnen aus Belgien an dem Treffen teilgenommen.



Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Miersch, forderte Merkel auf, ihren Worten Taten folgen zu lassen und das Erneuerbare-Energien-Gesetz zu novellieren. Der Linken-Bundestagsabgeordnete Beutin warf Merkel vor, den Klimaschutz ausgebremst zu haben und sich seit Jahren schützend vor klimaschädliche Branchen wie die Autoindustrie zu stellen.