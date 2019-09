Die Grünen wollen im Interesse des Klimaschutzes den Einbau neuer Ölheizungen verbieten.

Die Bundestagsfraktion hat in Weimar ein mehrseitiges Programm vorgestellt. Darin plädiert die Oppositionspartei auch für eine Verteuerung der Flugpreise. Auf Kerosin sollten - genauso wie auf Diesel und Benzin - Energiesteuern anfallen. Außerdem fordert die Grünen-Fraktion, alle Flugreisen mit Mehrwertsteuer zu belegen. Das geschieht bisher nur auf innerdeutschen Verbindungen.



Das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung will am 20. September über Maßnahmen zum Klimaschutz entscheiden. Bundesfinanzminister Scholz, SPD, brachte eine Mehrbelastung für die Halter großer Geländewagen ins Gespräch. Die CSU denkt über steuerliche Anreize nach, um den Kauf energiesparender Haushaltsgeräte zu fördern.