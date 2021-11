Der Grünen-Vorsitzende Habeck kritisiert die bisherigen Ergebnisse der Klimakonferenz von Glasgow als zu wenig konkret.

Auch bei inhaltlich begrüßenswerten Beschlüssen fehle die Verbindlichkeit, sagte Habeck im Deutschlandfunk. Dies gelte auch für die deutsche Klimapolitik. In Europa sei die Bundesrepublik eher der Problembär, so Habeck wörtlich.



Mit Blick auf die laufenden Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP erklärte der Grünen-Chef, auch dort sei es schwierig, konkrete Schritte festzulegen, um die vereinbarten Zielmarken erreichen zu können. So brauche es konkrete Voraussetzungen, um etwa den geplanten Kohleausstieg umsetzen zu können.



Darüber hinaus suche man derzeit in den Verhandlungen nach Lösungen, wie die nötigen Investitionen in eine klimaneutrale Industrie realisiert werden könnten. Solche Investitionen müssten trotz der geltenden Schuldenbremse auch kreditfinanziert möglich sein, erklärte Habeck.

