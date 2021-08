In Berlin haben mehrere hundert Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert.

Nach Angaben der Polizei versuchten Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion an verschiedenen Orten rund um das Brandenburger Tor den Verkehr zu blockieren. Einsatzkräfte hätten die Demonstrierenden von der Straße getragen. Die Aktivisten machten sich nach eigenen Angaben auf den Weg zum Monbijoupark, um dort Zelte und Baumhäuser zu errichten. Mehrere Gruppen, darunter auch Fridays for Future, wollen mit mehreren Aktionen zum zivilen Ungehorsam aufrufen. Damit solle die Politik an ihre Verantwortung in der Klimakrise erinnert werden, hieß es auf Twitter.

