Im Klimaschutz-Index belegt Deutschland den 23. Platz.

Das teilten Germanwatch und andere Umwelschutzorganisationen auf der UNO-Klimakonferenz in Madrid mit. Die Bundesrepublik habe sich dank Kohleausstiegs-Kompromiss und Klimapaket um vier Plätze verbessern können, liege aber hinter Staaten wie Indien, der Ukraine oder Brasilien. Die Gesamtbewertung laute "mäßig". Der Treibhausgas-Ausstoß und der Energieverbrauch pro Kopf in Deutschland bleiben demnach auf einem vergleichsweise hohen Niveau.



Am besten schnitten Schweden, Dänemark und Marokko ab. Schlusslicht sind erstmals die USA.