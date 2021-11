Deutschlands Bemühungen um einen besseren Klimaschutz haben sich im internationalen Vergleich erneut verbessert.

Im sogenannten Klimaschutz-Index der Organisation Germanwatch und des New Climate Institute rückte die Bundesrepublik um sechs Plätze vor und liegt nun auf Rang 13. An der Spitze stehen erneut die nordischen Länder Dänemark, Schweden und Norwegen. Die drei ersten Ränge bleiben wie in den Vorjahren symbolisch unbesetzt, da den Autoren zufolge noch kein Land ausreichend Engagement zeige, um die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen. Schlusslichter des Rankings sind der Iran, Saudi-Arabien und Kasachstan.



Deutschland verbesserte sich demnach vor allem aufgrund sinkender Treibhausgasemissionen und der verschärften Klimaziele für 2030 und 2045. Problematisch sei hingegen der zuletzt massiv stockende Ausbau der Erneuerbaren Energien, heißt es in der Untersuchung. Der Bericht vergleicht den Klimaschutz der 60 emissionsstärksten Länder weltweit.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.