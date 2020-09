Kalifornien will als erster US-Bundesstaat ab dem Jahr 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen erlauben.

Ziel sei es, Autoabgase drastisch zu senken, teilte der Gouverneur des Bundesstaates, Newsom, mit. Die Anordnung sei der wirksamste Schritt gegen den Klimawandel, sagte er. Die Regelung werde auch für Lastwagen gelten. Der Transportsektor sei derzeit für mehr als 50 Prozent des Treibhausgasausstoßes in Kalifornien verantwortlich, betonte Newsom. Durch die Regelung sollen Benzin- und Dieselmotoren in Kraftfahrzeugen nach und nach vollständig verschwinden.



Kalifornien gilt in den USA als Vorreiter beim Klimaschutz. Großstädte an der Westküste wie San Francisco oder Los Angeles verzeichnen immer wieder eine hohe Smog-Belastung.

