Schwarz goes Grün! Die CSU auf dem Weg zur Umwelt- und Klimaschutzpartei – man darf sich schon die Augen reiben angesichts der immer neuen Vorstöße aus Bayern. Vollmundig kündigt Markus Söder heute an, das modernste Klimaschutzgesetz Deutschlands auf den Weg zu bringen. Seit dem unglaublichen Erfolg des Volksbegehrens gegen das Bienen-Sterben hat der Ministerpräsident Kreide gefressen. Schnell hat er damals mit Ankündigungen reagiert, der "Blühstreifen" gehört nun zum festen Bestandteil seines Wortschatzes. Als CSU-Vorsitzender legt er nun nach, auf Bundesebene geht Söder auf die Grünen zu, rammt Pflöcke ein mit Blick auf einen neuen Anlauf für eine Jamaika-Koalition oder ein rein schwarz-grünes Bündnis.

Einen Grünen-Kanzler verhindern

In der vergangenen Woche erst traf er sich in Meersburg am Bodensee samt Ministern mit seinem baden-württembergischen Kollegen Winfried Kretschmann zum Schönwetter-Gipfel. Es ist noch nicht lange her, da spottete Deutschlands erster grüner Regierungschef noch über Söder, den konservativen, Kruzifixe aufhängenden Karrieristen aus München. Davon aber ist schon lange nicht mehr viel zu spüren, und auch Söders Angriffe auf die grüne Verbotspartei sind deutlich leiser geworden. Stattdessen greift er deren Themen auf, wohl in der Hoffnung, dass es noch früh genug ist und den Christsozialen im Umgang mit den Grünen nicht die gleichen Fehler unterlaufen wie mit Blick auf die Erfolge der AfD. Angesichts des Höhenfluges der einstigen Öko-Partei geht es nun ganz offensichtlich darum, gemeinsam mit der CDU die Nummer eins zu bleiben und einen grünen Kanzler namens Robert Habeck zu verhindern.

Das Klimakonzept der CSU spricht Bände: Söder möchte plötzlich Bahntickets am liebsten ganz von der Mehrwertsteuer befreien, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt endlich die PS-Starken SUVs höher besteuern, CSU-Umweltpolitiker Georg Nüßlein bringt Klima-Staatsanleihen, Öko-Schatzbriefe, in einer Größenordnung von sage und schreibe 150 Milliarden Euro ins Gespräch, mit denen Investitionen zur CO2-Reduzierung getätigt werden sollen. "Klimaschutz gehört ins Grundgesetz!" Fordert Markus Söder. Ja geht´s eigentlich noch grüner? – Das klingt alles prima, nur muss sich noch zeigen, ob die Wähler trotz all dieser Klimaversprechungen nicht lieber auf das Original zurückgreifen. So wie Horst Seehofer in der Flüchtlingspolitik allzu spät und viel zu plump den rechten Populisten hinterherlief, könnte der neue Klima-Ministerpräsident bald mit seinem Versuch scheitern, den Grünen in deren Kernthema den Rang abzulaufen. Seine CSU regiert seit 14 Jahren in Berlin mit und trat beim Klimaschutz permanent auf die Bremse. Erinnert sei daran, dass Vorgänger Horst Seehofer den Netzausbau in Deutschland vehement torpedierte: Dass in Nord- und Ostsee produzierter Windstrom weiterhin nicht im Süden der Republik ankommt, liegt ganz wesentlich in bayerischer Verantwortung. Und auf bayerischem Boden ist der Bau von Windkraftanlagen besonders stark reglementiert worden.

"Freifahrt für erneuerbare Energien"

Da kann man sich ein höhnisches Lachen kaum verkneifen, wenn Nachfolger Söder heute wörtlich versichert: "Im Freistaat gilt Freifahrt für erneuerbare Energien!" Und im sogenannten Klima-Kabinett der Bundesregierung ist CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer nicht gerade als Vorreiter aufgefallen, sondern eher als Nein-Sager und Zauderer. Vorschläge für ein Tempolimit kanzelte er ab – "gegen jeden Menschenverstand" seien die. Und in der Dieselaffäre schützte er viel zu lange die Autoindustrie, Hardware-Nachrüstungen für schmutzige PKW waren für ihn zu teuer und nicht effektiv – erst auf Drängen der Kanzlerin verhandelte er schließlich auch über diese Möglichkeit und über die Kostenübernahme durch die Konzerne, die Millionen von Autofahrer mit vermeintlich sauberen Fahrzeugen betrogen hatten. Sein Parteivorsitzender dürfte nun aber vor allem in den Reihen der Schwesterpartei CDU die Zweifler und Blockierer von einer konsequenteren Klimapolitik überzeugen müssen. Die Grünen wiederum dürften genüsslich verfolgen, wie die hehren Klimaziele der CSU von Christdemokraten verwässert werden. Sie müssen sie also nicht wirklich fürchten – diese neue grüne CSU!

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD und Familienpolitik.