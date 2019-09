Der Klimaforscher Edenhofer hat die Einführung eines CO2-Preises in Deutschland und dessen kontinuierliche Erhöhung gefordert.

Der CO2-Preis sei in der Klimapolitik die entscheidende Maßnahme, sagte der Wissenschaftler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung im Deutschlandfunk. Nur wenn dieser dauerhaft steige, würden sich der Konsum und die Investitionsentscheidungen danach ausrichten. Ob der Preis über eine CO2-Steuer oder einen Zertifikatehandel eingeführt werde, sei weniger wichtig. Entscheidend sei, dass die Politik den Menschen erkläre, was mit dem Geld passiert. Nur dann gebe es auch eine Akzeptanz für die Maßnahmen. Wenn die Leute dagegen den Eindruck hätten, dass der Klimaschutz auf Schröpfen und Gängeln hinauslaufe, würden sie auch nicht mitmachen, sagte Edenhofer. Deshalb brauche es gleichzeitig Entlastungen für Haushalte mit geringem Einkommen, zum Beispiel mit einer Senkung der Stromsteuer.



Das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung will am Freitag ein Maßnahmen-Paket beschließen, im Gespräch sind Ausgaben von rund 40 Milliarden Euro. Durch einen CO2-Preis würde sich der Verbrauch fossiler und nicht regenerativer Brennstoffe verteuern.