Die Waldbesitzer in Deutschland sollen mit einem Förderprogramm zu einer besonders klimafreundlichen Bewirtschaftung motiviert werden.

Der Plan von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner sieht vor, dass Forstbesitzer zunächst einen Sockelbetrag erhalten, wenn sie zertifizierte und an Klimaveränderungen angepasste Wälder schaffen. Die Höhe der Förderung richtet sich nach Art und Zustand des Waldes. In einer zweiten Stufe sollen Waldbesitzer zusätzlich gefördert werden, wenn die CO2-Speicherleistung der Forste erweitert wird oder das gefällte Holz in langlebigen Holzprodukten verwendet wird. Mit dem Entwurf soll sich in Kürze das Bundeskabinett befassen.

